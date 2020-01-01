İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi 6653 sokakta bulunan bir evde yeni yılı kutlamak için toplanan grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev bıçaklandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Reyimbayev'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, olayla ilgili 3'ü kadın 17 kişiyi gözaltına aldı.
Reyimbayev'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.