İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Peker Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada Burak Alp (23) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alp, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alp'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.