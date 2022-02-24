İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i polis, 8 yaralı (3) - Haberler
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İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i polis, 8 yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i polis, 8 yaralı (3)

SALDIRGANLARIN İKİSİ DE TUTUKLANDIİzmir'in Karabağlar ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım şirketi ESHOT'ta görevli şoförlere bıçakla saldıran Selami Gökhan K. ve Mertcan A.

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - SALDIRGANLARIN İKİSİ DE TUTUKLANDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım şirketi ESHOT'ta görevli şoförlere bıçakla saldıran Selami Gökhan K. ve Mertcan A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, şüphelilerden Selami Gökhan K.'nın kısa süre önce bıçaklı kavgaya karıştığı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar, İzmir, Güncel, Haberler

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