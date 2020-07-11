İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı İzmir'de iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kanlı bitti.

İzmir'de iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kanlı bitti. Olayda, O.S. isimli şahıs tartıştığı Ç.N.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Karabağlar ilçesi Basın Sitesi Mahallesi 146 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan O.S. ve Ç.N. arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü. O.S. yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, Ç.N.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Ç.N. ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ç.N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli O.S.'nin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA