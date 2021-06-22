İzmir'de bıçaklanan polis memuru tedavi altına alındı
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İzmir'de bıçaklanan polis memuru tedavi altına alındı

İzmir'de bıçaklanan polis memuru tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinde, oturduğu mahalledeki parkta bir kişiyi yanlarındaki köpekle korkutanlara müdahale ederken bıçaklanan polis memuru tedavi altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde, oturduğu mahalledeki parkta bir kişiyi yanlarındaki köpekle korkutanlara müdahale ederken bıçaklanan polis memuru tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Buca Koop Mahallesi 1409 Sokak'ta polis memuru M.K, evinin balkonunda otururken, sokakta bulunan çocukların yanlarındaki sokak köpeği ile parkta oturan İsmail K'yı korkuttuğunu gördü.

Bunun üzerine istirahatli polis memuru, parktaki çocukları ikaz ettikten sonra yanlarına gitti.

Burada çıkan tartışmada polis memuru M.K, E.Y. (15) tarafından karnından ve bacağından bıçaklandı.

Durumu gören yakınları M.K'yı otomobil ile Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan M.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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