İzmir'de bıçaklanan kişi ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde akaryakıt istasyonunda bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda Erdinç Altınsu, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler Altunsu'yu bacağından bıçakladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal