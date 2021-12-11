İzmir'de bıçakla yaralanan kişi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'in Bayındır ilçesinde 9 Aralık'ta bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde 9 Aralık'ta bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
Demircilik Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'ndeki sanayi sitesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan Ramazan Günçe (39), sevk edildiği SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Gözaltına alınan F.K. (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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