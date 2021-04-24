İzmir'de beton mikseri devrildi
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İzmir'de beton mikseri devrildi

İzmir'de beton mikseri devrildi
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Konak'tan Karabağlar yönüne giden Şükrü Öz yönetimindeki 35 U 6569 plakalı beton mikseri, Yeşildere Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje devrildi.

Sürücü Öz, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çıkarıldı.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şükrü Öz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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