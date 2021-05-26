Kaldırımdaki beton mantara çarpan üniversite öğrencisi moto kurye hayatını kaybetti
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Kaldırımdaki beton mantara çarpan üniversite öğrencisi moto kurye hayatını kaybetti

Kaldırımdaki beton mantara çarpan üniversite öğrencisi moto kurye hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde ailesine yardım etmek için çalıştığı ileri sürülen üniversite öğrencisi genç moto kurye siparişe giderken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan beton mantar dubaya çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde ailesine yardım etmek için çalıştığı ileri sürülen üniversite öğrencisi genç moto kurye siparişe giderken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan beton mantar dubaya çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 364 Sokak'ta meydana geldi. Ailesine yardım etmek için çiğ köfte dükkanında çalışan ve siparişe gitmekte olduğu ileri sürülen Abdullah Barış Çay (20) kullanmış olduğu 35 APE 503 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak beton mantar dubaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, Çay kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, acı haberi alan talihsiz gencin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirirken, Çay'ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) okuduğu öğrenildi. Adrese gelen savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaldırımdaki beton mantara çarpan üniversite öğrencisi moto kurye hayatını kaybetti
Kaldırımdaki beton mantara çarpan üniversite öğrencisi moto kurye hayatını kaybetti
Kaldırımdaki beton mantara çarpan üniversite öğrencisi moto kurye hayatını kaybetti
Kaldırımdaki beton mantara çarpan üniversite öğrencisi moto kurye hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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