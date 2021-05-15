İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
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İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları

İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Spor

İZMİR'de, Göztepe ile karşılaşmasında 2-1 galip gelen Beşiktaş Süper Lig'in şampiyonu olurken, Beşiktaş taraftarları İzmir'de şampiyonluk coşkusu yaşadı.

İZMİR'de, Göztepe ile karşılaşmasında 2-1 galip gelen Beşiktaş Süper Lig'in şampiyonu olurken, Beşiktaş taraftarları İzmir'de şampiyonluk coşkusu yaşadı.

TFF Süper Lig'de rakibi Göztepe ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşan Beşiktaş, deplasmanda rakibi Göztepe'yi 2-1 mağlup ederk şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş'ın Süper Lig'te şampiyon olmasının ardından İzmir'de çok sayıda Beşiktaş taraftarı sokaklara döküldü. Kentin cadde ve sokaklarında konvoylar oluşturan taraftarlar, takımın kalacağı otelin önünde bir araya geldi. Şampiyonluk coşkusu yaşayan taraftarlar "Şampiyon Beşiktaş" şeklinde sloganlar attı. Çoğu taraftar Beşiktaş bayrağını sallarken, bazı taraftalar ise meşale yaktı. Taraftar grubu Beşiktaşlı futbolcuları otel önünde beklemeye devam ederken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Daha sonra çevik kuvvetlerince taraftar grubu Cumhuriyet Meydanı'na gönderildi.

- İzmir

İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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