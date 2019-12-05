İzmir'de beş katlı binanın çatısı yandı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Kemal Reis Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.
Çatıda çalışma yapan işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
Yangın maddi hasara neden oldu.