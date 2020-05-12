İzmir'de Berberler ve Alışveriş Merkezleri Açıldı Normalleşme süreci kapsamında İzmir'de de berberler, kuaförler, güzellik salonları ve alışveriş merkezleri açıldı.

Normalleşme süreci kapsamında İzmir'de de berberler, kuaförler, güzellik salonları ve alışveriş merkezleri açıldı. Berberler yoğun taleple karşılaştıklarını söylerken, AVM'ler daha tenhaydı. Yeni döneme yeni kurallarla giren taksiciler ise müşteri sayısının düşmesinden şikayetçi Kaynak: DailyMotion.com