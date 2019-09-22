İzmir'de "Beraber Yürüyelim" etkinliği

22.09.2019 14:48

İzmir'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca İzmir Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş, Gündoğdu Meydanı'nda başladı.

Her yaştan katılımcının olduğu yürüyüşe İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu da katıldı.

Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: AA