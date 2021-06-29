İzmir'de belgesel film atölyesinde hazırlanacak 5 film uluslar arası festivallerde yarışacak
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İzmir'de belgesel film atölyesinde hazırlanacak 5 film uluslar arası festivallerde yarışacak

İzmir'de belgesel film atölyesinde hazırlanacak 5 film uluslar arası festivallerde yarışacak
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Kültür Sanat

İzmir'de 4. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Festivali kapsamındaki belgesel film atölyesinde hazırlanacak 5 filmin uluslar arası festivallerde boy göstereceği belirtildi.

İzmir'de 4. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Festivali kapsamındaki belgesel film atölyesinde hazırlanacak 5 filmin uluslar arası festivallerde boy göstereceği belirtildi.

İzmir Film Televizyon Yapımcıları Derneği (İFTYD) işbirliğiyle düzenlenen ve direktörlüğünü Deborah Semel Demirtaş'ın, kamera eğitmenliğini de yönetmen Hande Zerkin'in yaptığı festivalle kültürel varlıkların korunması için farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kültürler arası etkileşimi sağlamak ve sürdürülebilir turizme katkıda sunmayı da hedefleyen festivalde açılan atölyeye katılan grupların hazırladığı 5 filmin çekim ve kurgusuna başlandığı, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'daki festivallerde de gösterime sunularak yarışacağı kaydedildi.

Atölyenin eğitmenlerinden Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım Bölümü öğretim üyesi ve İFTYD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Zühal Çetin Özkan, 5 grupla belgesel sinema senaryo yazımı konularında 3 oturumluk atölye yaptıklarını, atölye sonunda ortaya çıkan senaryoların oldukça iyi olduğunu söyledi.

İFTYD Yönetim Kurulu Üyesi, yönetmen Tahsin İşbilen ise katılımcılarının yaşadıkları çevreyi iyi gözlediklerini, iyi fikirler bulduklarını ve bu fikirleri yaratıcı biçimde senaryolaştırdıklarını anlattı.

Sektör profesyonellerinin desteğiyle çekim ve kurgusuna başlanan filmlerin

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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