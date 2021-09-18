İzmir'de belediye otobüsü ile tır çarpıştı: 12 yaralı - Haberler
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İzmir'de belediye otobüsü ile tır çarpıştı: 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye otobüsü ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye otobüsü ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Korkunç kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir- Çanakkale Karayolu Helvacı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y. yönetimindeki 35 NKG 74 plakalı tır, İzmir yönünden Aliağa istikametine seyir halinde olduğu sırada, Barbaros Mahallesi istikametinden gelen A.S. idaresindeki 35 DC 5049 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler İ.Y ile A.S ve otobüs içerisinde bulunan 10 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Menemen ve Aliağa Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan belediye otobüsünün sürücüsü A.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Korkunç kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde kavşaktan yola girmeye çalışan belediye otobüsüne, tırın çarptığı anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de belediye otobüsü ile tır çarpıştı: 12 yaralı

İzmir'de belediye otobüsü ile tır çarpıştı: 12 yaralı

İzmir'de belediye otobüsü ile tır çarpıştı: 12 yaralı

İzmir'de belediye otobüsü ile tır çarpıştı: 12 yaralı
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