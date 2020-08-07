İzmir'de belediye meclis üyesinin darbedildiği iddiası
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İzmir'de belediye meclis üyesinin darbedildiği iddiası

Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, meclis toplantısı sonrası darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de belediye meclis üyesinin darbedildiği iddiası
07.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:52

Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, meclis toplantısı sonrası darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İlçede dün yapılan belediye meclis toplantısının ardından belediyede görevli bir işçinin kendisini darbettiğini öne süren Can, Menemen Devlet Hastanesinde darp raporu alarak suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Yüksel, düzenlediği basın toplantısında Meclis Üyesi Can'ın toplantı çıkışı bir kişi tarafından çağrıldığını, belediyenin karşı sokağına götürülerek darbedildiğini savundu.

Yüksel, "Meclis üyelerinin güvenliği, sorumluluğu belediye başkanına aittir. Belediye Başkanı lütfen sorumluluklarını yerine getirsin. Hanifi Can şu an iyi. Bütün tetkikleri yapıldı. Ardından darp raporumuzu alarak Menemen Emniyet Müdürlüğümüze gelerek şikayet dilekçemizi verdik." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkan Vekili Ali Aslan da olayı kınadı.

Öte yandan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da yazılı açıklama yaparak saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin Hanifi Can'ın akrabası olduğunu, konunun aile içi mesele olduğunu savundu.

Saldırıyı kınadığını aktaran Aksoy, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aile içi kavganın üzerine şahsımı yıpratarak, hedef tahtasına oturtmak isteyen tüm siyasiler hakkında yargı yoluna gideceğimi belirtirim. Şiddet hiçbir zaman kabul görecek onaylanacak bir eylem değildir. Daha bir hafta önce karşılıklı yemek yediğim, şakalaştığım arkadaşım Hanifi Can'a tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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