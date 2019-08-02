İzmir'de belediye çalışanı memurlara yüzde 72 zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi ESHOT ve İZSU Genel müdürlüklerinde çalışan, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasına (Tüm Bel-Sen) bağlı memurlara yüzde 72 zammı ön gören Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Konak ilçesindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen TİS imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ile memurlar katıldı. Euronews.com'da Görüntüle