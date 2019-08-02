İzmir'de belediye çalışanı memurlara yüzde 72 zam
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi ESHOT ve İZSU Genel müdürlüklerinde çalışan, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasına (Tüm Bel-Sen) bağlı memurlara yüzde 72 zammı ön gören Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi ESHOT ve İZSU Genel müdürlüklerinde çalışan, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasına (Tüm Bel-Sen) bağlı memurlara yüzde 72 zammı ön gören Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.
Konak ilçesindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen TİS imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ile memurlar katıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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