İzmir'de bekçinin dikkati binlerce uyuşturucu hapı ortaya çıkardı
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İzmir'de bekçinin dikkati binlerce uyuşturucu hapı ortaya çıkardı

İzmir'de bekçinin dikkati binlerce uyuşturucu hapı ortaya çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde, izinli olan çarşı ve mahalle bekçisinin, trafik uygulamasından kaçan şüpheli aracı fark ederek ihbar etmesinin ardından, aracı terk edip taksi çevirmeye çalışırken yakalanan bir şahıstan toplamda 3 bin 472 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, izinli olan çarşı ve mahalle bekçisinin, trafik uygulamasından kaçan şüpheli aracı fark ederek ihbar etmesinin ardından, aracı terk edip taksi çevirmeye çalışırken yakalanan bir şahıstan toplamda 3 bin 472 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, pazartesi akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatte olan çarşı ve mahalle bekçisi, otomobiliyle seyir halindeyken, bir aracın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kavşağında uygulama yapan trafik polislerinden kaçtığını fark etti. Araçta bulunan 3 şüpheli çıkmaz bir sokakta aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya devam ederken, bekçi durumu Polis Merkezi Amirliği'ne bildirdi.

Taksi çevirmeye çalışırken yakayı ele verdi

İhbarın ardından çalışma başlatan ekipler, çevrede araştırmalar yaparken, bir şüphelinin taksi çevirmeye çalıştığını fark etti. Şahsın yanına gelen bekçi ekipleri, şüphelinin elindeki poşeti incelemeye aldı. Yapılan incelemede, her bir tablette 14 tane olmak üzere 248 tabletten oluşan toplamda 3 bin 472 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, şüpheli B. A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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