İzmir'de bekçilerin şüphesi yüzlerce sentetik hapı ortaya çıkardı
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İzmir'de bekçilerin şüphesi yüzlerce sentetik hapı ortaya çıkardı

İzmir'de bekçilerin şüphesi yüzlerce sentetik hapı ortaya çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde 196 adet sentetik hap ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde 196 adet sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 4193 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan U.A., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine durduruldu. Şüpheli şahsın elinde bulunan poşeti inceleyen ekipler, poşet içerisinde sentetik ecza maddesi olarak tabir edilen ve reçetesini ibraz edemediği toplamda 196 adet hapı ele geçirdi. Ekipler tarafından, gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden U.A'ya, 3 bin 150 lira para cezası kesilirken, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu da öğrenildi.(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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