İzmir'de bebeğiyle denize atlayan kadın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bebeğiyle denize atlayan kadın, "çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bebeğiyle denize atlayan kadın, "çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 17 Haziran'da Karşıyaka sahilinde oturan A.K. (21) yanındaki 9 aylık bebeğiyle denize atladı.

Çevredeki iki kişinin denize girerek kurtardığı kadın ve bebeği, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taburcu edilen A.K, polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, "çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin