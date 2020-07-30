İzmir'de bayram yoğunluğu İzmir'de bayram yoğunluğuİZMİR'de, Kurban Bayramı nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşandı.

İzmir'de bayram yoğunluğu

İZMİR'de, Kurban Bayramı nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşandı.

İzmir'de, Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar memleket ve tatil bölgelerine gitmek için Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Otogar girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından vatandaşların ateşi ölçüldü. Ayrıca, peron önlerinde bekleyen vatandaşlar ise sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı. Öte yandan, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde günde ortalama 700 aracın otogardan çıkış yaptığı, bayram nedeniyle bu sayının 850'ye çıktığı öğrenildi.

Kaynak: DHA