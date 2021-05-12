İzmir'de bayram sürecinde kooperatiflerin süt alımı devam edecek
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İzmir'de bayram sürecinde kooperatiflerin süt alımı devam edecek

İzmir'de bayram sürecinde kooperatiflerin süt alımı devam edecek
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Ödemiş Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halil Deveci, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde sütünü pazarlamakta zorluk yaşayan üreticilerin mağduriyet yaşamaması için süt alımına bayram boyunca devam edeceklerini ifade etti.

Ödemiş Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halil Deveci, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde sütünü pazarlamakta zorluk yaşayan üreticilerin mağduriyet yaşamaması için süt alımına bayram boyunca devam edeceklerini ifade etti.

Deveci, gazetecilere yaptığı açıklamada, birliğin kuruluş amacının üreticilerin hakkını savunmak olduğunu söyledi.

Üreticilerin emeklerinin ziyan olmaması ve kötü günlerinde yanında olmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Deveci, ancak bazı kesimin süt üzerinden siyaset yaptığını ileri sürdü.

İzmir'de bayram sürecinde sütlerin alınmayacağı yönünde iddiaların bulunduğunu kaydeden Deveci, "Biz de üreticilerimize birlik olarak sütleri almaya hazır olduğumuzu beyan eden mesaj attık. Kapılarımız üreticilerimize sonuna kadar açık. Sütünü pazarlayamayan üreticimiz gelsin bize satsın. Biz referans fiyattan alıma hazırız." diye konuştu.

Her yıl benzer olaylarla üreticilerin mağdur olması için açıklamalar yapıldığını öne süren Deveci, "Süt üzerinden siyaset ve ticaret yapanlar var. Ticaret yapanlar fiyatı düşürmeye çalışıyor. Siyaset yapanların da çıkarları farklı olarak ortaya çıkıyor. Üretici birliği olarak biz bunlara itibar etmiyoruz. Üreticilerimizin sütleri satılmayacak diye bir durum yok." ifadelerini kullandı.

"Tüm tedbirler alındı"

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen de her yıl bayramlarda süt kullanımında bir daralma olduğunu söyledi.

Ancak bu sene bunu yaşamamak ve üreticileri mağdur etmemek için bakanlık olarak girişimlerde bulunulduğunu belirten Özen, "Süt üretiminde mevsimsel arz fazlasının yaşandığı şu günlerde Ramazan Bayramı süresince çiğ süt satışında yaşanabilecek sorunlara karşı Bakanlığımızca tüm tedbirler alınmıştı. Bayram süresince pazarlamada sorun yaşayan üreticimizin sütü Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğümüz tarafından süt tozuna çevrilmek suretiyle alınacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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