İzmir'de bayram sabahı sessiz KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sabahı İzmir'de sessizlik hakim oldu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sabahı İzmir'de sessizlik hakim oldu. Kentin meydan ve caddeleri boş kalırken, vatandaşlar ise bayramı cam ve balkonlarına astıkları Türk bayraklarıyla kutladı.

Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmir'de sessizlikle karşılandı. Kentin en işlek cadde ve meydanları boş kalırken, resmi törenlerin düzenlendiği Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu. Önceki yıllarda meydanda düzenlenen törenlerde büyük bir coşku yaşanırken ve olağanüstü katılım olurken, bu bayramda ise boş kaldı. Havadan drone ile görüntülenen Gündoğdu ve Konak Meydanı da bayram sabahında sakinliğiyle dikkat çekti. İzmirliler, bayramın coşkusunu hissetmek için balkon ve camlarına astıkları Türk bayraklarıyla evlerinin cephelerini adeta kırmızıya boyadı. Normal zamanlarda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okullarındaki törenlerle kutlayan öğrenciler ise, bayramın 100'üncü yılını bu sene evlerinde kutluyor.

CUMHURİYET MEYDANI'NA ÇELENK BIRAKILDIPandemi koşulları sebebiyle resmi tören düzenlenemedi ancak Alsancak Cumhuriyet Meydanı'na Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk bırakıldı. Törende konuşma yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Şanlı mazisi boyunca milli egemenliği, karakterine adeta nakşeden aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek, bu toprakları bizlere vatan kılmıştır. Milletlerin tarihinde öyle günler vardır ki üzerinden yıllar geçse de ilk günkü önemini korur. Bugün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluşunun 100'üncü yılına ulaştık. Sevgili çocuklarım, 23 Nisan tarihinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sizlere bayram olarak armağan edilmesi asla tesadüf değildir. Siz evlatlarımıza duyduğu inancın ve güvenin ifadesidir. Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte okulundan, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından bir müddet ayrı kalan sevgili çocuklarım, sizlerin gayretine, umuduna ve inancına şahitlik etmekten büyük bir kıvanç duyuyorum" dedi.'GÜLEN GÖZLERİNİZ BU TOPRAKLARDA DAİM OLSUN'

İzmir'in dört bir köşesinde bayram coşkusunu evlerinde kutlayan çocukları tebrik ettiğini söyleyen Yahşi, "Sizlerin gayreti bu vatanı şahlandıracak, hayalleriniz bu ülkeyi yıldızlara taşıyacak. Gülen gözleriniz, şen kahkahalarınız bu topraklarda daim olsun. Bu duygularla TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden İlk Meclis'teki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA