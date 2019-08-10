10.08.2019 21:11

İzmir'de bayram öncesi trafik denetimi

İZMİR - İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, İzmir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Karaçam kapama noktasında Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimi yapıp yolculara bilgilendirmede bulundu.

İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, İzmir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın tarafından Kurban Bayramı öncesinde Karaçam kapama noktasında Kurban Bayramı nedeniyle yolculara bilgilendirmede bulunuldu. Denetimde, Bornova Kaymakamı Fatih Genel de bulundu. Uygulamada trafik denetimi yapılırken, yolculara emniyet kemeri ve hız konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen üç trafik projesi hakkında da bilgilendirme yapıldı. İzmir'de bayram nedeniyle 100'ün üzerinde polis ekibi, 120 de jandarma trafik timinin görev yaptığı belirtildi.

"Vatandaşlarımızı uyardık"

İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, "Trafik denetlemesi yapıp vatandaşlarımızı uyardık. İçişleri Bakanlığımızın 'Emniyet kemeri ses getirsin' sloganı ile vatandaşlarımızı bilgilendirip hayırlı yolculuklar diliyoruz. Amacımız kazaları azaltmak, engellemek, mümkün olduğu kadar asgari düzeye indirmek" diyerek vatandaşlara huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.

"Yoğun tedbirler alındı"

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise, "Bu yıl İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye çapında çok yoğun tedbirler alındı. On binlerce jandarma ve polisimizin vatandaşımızın trafikte güvenle seyir etmesi için çalışıyor. Bugün de burada jandarma ve polis birlikte trafikte güvenlik için tedbir alıyoruz. Şu ana kadar hem ülkemiz genelinde hem de kentimizde önemli bir trafik kazası meydana gelmedi. 'Yollarda birlikteyiz' projesi, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi ve 'Emniyet kemeri ses getirsin' olmak üzere İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü üç proje devam ediyor. Bugüne kadar hem emniyet teşkilatı hem de jandarmamız üstün bir görev anlayışıyla yollarda. Bu da sonucu verdi. İnşallah bayramın sonuna kadar hem güzel İzmir'imizde hem de Türkiye'nin hiçbir yerinde önemli kazaların olmadığı bir bayram görürüz. Vatandaşlarımız trafik kurallarına uysun. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçiririz" dedi.

5,5 kilometrede bir polis ve jandarma aracı

İzmir özelinde karayollarında perşembe gecesinden itibaren 5,5 kilometrede bir polis aracı ve jandarma aracının görülebilecek şekilde planlama yapıldığını sözlerine ekleyen Aşkın, "Bu da Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir mesafe oldu. Bunun da sonuçlarını alıyoruz. Fazla miktarda yerli turist İzmir'e geliyor. Geliş yoğunluğu bugün itibariyle biraz azaldı ama biz bayramın 2. gününden itibaren dönüş trafiğinin de olabileceği nedeniyle 5,5 kilometrede bir planlamamızı yaptık. İzmir'de 100'ün üzerinde polis ekibi, 120 de jandarma trafik timi görev yapıyor. Ekiplerimiz şehirlerarası yollarda ve devlet karayollarında görev yapıyor. Tüm trafik kontrollerimizi yoğun olarak yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA