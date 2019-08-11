11.08.2019 08:30

- İzmir'de bayram namazı

İZMİR - İzmir'de Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Hisar Camisinde bir araya geldi.

Milyonlarca Müslüman bir Kurban Bayramı'na daha kavuşabilmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşarken, İzmir'in Konak ilçesi, Kemeraltı Çarşısı içinde bulunan tarihi Hisar Camisi'ne gelen genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu. Kılınan bayram namazının ardından cemaat, hutbenin okunması ve yapılan duaların akabinde bayramlaştı.

Kaynak: İHA