İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruldu
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İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruldu

İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruldu
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, İzmir'de bulunan ve sınırları belirlenen alan, Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edildi.

Serbest bölgeyi kurup işletmek üzere, BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ, 30 yıl süreyle yetkili kılındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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