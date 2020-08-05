İzmir'de batan teknede ölen anne ve iki çocuğunun cenazesi defnedildi
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İzmir'de batan teknede ölen anne ve iki çocuğunun cenazesi defnedildi

İzmir'in Foça ilçesinde teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

İzmir'de batan teknede ölen anne ve iki çocuğunun cenazesi defnedildi
05.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:48

İzmir'in Foça ilçesinde teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Tekne kazasında yaşamını yitiren Şermin Özerman (38) ile çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman (16) için Karşıyaka Pazaryeri Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, kazadan sağ kurtulan ancak annesi ve iki kardeşini kaybeden Kaan Niyazi Özerman (19) ile yakınları katıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, zaman zaman tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazada kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'un bulunması için İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta, tur yaptırılan 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, kaptan ve 4 kişi sudan sağ çıkarılmış, kaybolan 1 çocuk için arama çalışması başlatılmıştı.

Gözaltına alınan kaptan Adem D. tutuklanmıştı. Hayatını kaybedenlerden Şennur Avcı'nın (41) cenazesi dün ikindi namazı sonrası toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

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