İzmir'de başından vurulan kişi ağır yaralandı
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İzmir'de başından vurulan kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de başından vurulan kişi ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, başından vurulan bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, başından vurulan bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Güney Mahallesi 1144 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yıldırım Ç. ile A.E. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.E., tabancasıyla Yıldırım Ç.'ye ateş etti. Başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, A.E., olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Yıldırım Ç., sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yıldırım Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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