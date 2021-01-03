İzmir'de başıboş eşek koruma altına alındı
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İzmir'de başıboş eşek koruma altına alındı

03.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:44
İzmir'de başıboş eşek koruma altına alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başıboş dolaşan eşek, belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başıboş dolaşan eşek, belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mavişehir 2. Etap'ta bir eşek bulunduğu ihbarı üzerine, ekipler eşeği, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü.

Veteriner tarafından kontrol edilen eşeğin, herhangi bir rahatsızlığının olmadığı belirlendi.

Eşek, daha sonra İzmir Valiliği İl Hayvanları Koruma Kurulunun başıboş çiftlik hayvanları için aldığı karar doğrultusunda, Bornova Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığına teslim edildi.

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, ilçede genelde başıboş atlar için bu tür ihbarlar aldıklarını, eşek ihbarının kendilerini de şaşırttığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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