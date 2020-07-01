İzmir'de bariyerleri aşan tır alt yola uçtu
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İzmir'de bariyerleri aşan tır alt yola uçtu

İzmir'de bariyerleri aşan tır alt yola uçtu İzmir'in Narlıdere ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan tır, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak alt yola uçtu.

01.07.2020 05:20 | Son Güncelleme: 01.07.2020 05:25

İzmir'de bariyerleri aşan tır alt yola uçtu

İZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan tır, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak alt yola uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde İzmir - Çeşme Otoyolu istihkam mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Semih D. Yönetimindeki Renault marka 35 AJ 2479 plakalı tır, Narlıdere istikametinden Balçova yönüne seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak 35 ABM 25 plakalı dorsesi ile birlikte Mithatpaşa Caddesi'ne uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı durumdaki TIR şoförü Semih D., ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekiplerince caddede güvenlik önlemleri alınırken, tır çalışmalar neticesinden olay yerinden kaldırıldı.

İzmir'de bariyerleri aşan tır alt yola uçtu

Kaynak: İHA

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