İZMİR'DE BARİYERLERE ÇARPAN TIR'DAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
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İZMİR'DE BARİYERLERE ÇARPAN TIR'DAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

İZMİR'DE BARİYERLERE ÇARPAN TIR'DAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı / Emircan DURAK - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan TIR'ın önce bariyerlere, ardından elektrik direğine çarptığı kazada sürücü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan TIR'ın önce bariyerlere, ardından elektrik direğine çarptığı kazada sürücü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarından İzmir- Ankara Asfaltı Çambel mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan Duman (39) yönetimindeki 35 HJL 46 plakalı çimento yüklü TIR, İzmir yönünden Turgutlu istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce demir bariyerlere, daha sonra da elektrik direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta sıkışan TIR sürücüsü Cihan Duman ve yolcu konumunda bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan cesetler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'DE BARİYERLERE ÇARPAN TIR'DAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
İZMİR'DE BARİYERLERE ÇARPAN TIR'DAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
İZMİR'DE BARİYERLERE ÇARPAN TIR'DAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
İZMİR'DE BARİYERLERE ÇARPAN TIR'DAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emircan DURAK

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