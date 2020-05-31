İzmir'de bariyerlere çarpan motosikletteki iki genç öldü
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İzmir'de bariyerlere çarpan motosikletteki iki genç öldü

İzmir'in Foça ilçesinde motosikletle bariyere çarpan iki kişi, hayatını kaybetti.

İzmir'de bariyerlere çarpan motosikletteki iki genç öldü
31.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:33

İzmir'in Foça ilçesinde motosikletle bariyere çarpan iki kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Andaç Akten'in (30) yönetimindeki 35 ALT 633 plakalı motosiklet, gece geç saatlerde Foça - Yenifoça arasındaki sahil yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Sürücü Akten ile beraberindeki arkadaşı Efe Hakan Tuzcu (28), olay yerinde öldü. Akteken ve Tuzcu'nun cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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