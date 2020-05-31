İzmir'de bariyerlere çarpan motosikletteki iki genç öldü İzmir'in Foça ilçesinde motosikletle bariyere çarpan iki kişi, hayatını kaybetti.

İzmir'in Foça ilçesinde motosikletle bariyere çarpan iki kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Andaç Akten'in (30) yönetimindeki 35 ALT 633 plakalı motosiklet, gece geç saatlerde Foça - Yenifoça arasındaki sahil yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Sürücü Akten ile beraberindeki arkadaşı Efe Hakan Tuzcu (28), olay yerinde öldü. Akteken ve Tuzcu'nun cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA