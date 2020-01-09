İzmir'de barakada bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi
Haberler » Güncel » İzmir'de barakada bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi - Haber

İzmir'de barakada bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde barakada bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

09.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:56
İzmir'de barakada bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi

'in ilçesinde barakada bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İl Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarnıç Mahallesi'nde bir barakada sahte içki olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye düzenlenen operasyonda depo olarak kullanıldığı belirlenen barakada bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan aranması bulunduğu öğrenilen M.G. ile A.G. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler