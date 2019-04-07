İzmir'de Bar Çalışanının Ölmesi

İzmir'in Konak ilçesinde çalıştığı barın sahibi tarafından öldürüldüğü belirtilen Mustafa Demir'in (29) cenazesi memleketi Mardin'e gönderildi.

Alsancak semtinde Cumartesi günü çalıştığı eğlence mekanının sahibi H.Y. (35) tarafından darp edilmesi sonucu öldürüldüğü öne sürülen Demir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Demir'in cenazesi bu sabah uçakla toprağa verileceği Mardin'e götürüldü.

Öte yandan Demir'i darp ettikten sonra kaçtığı belirtilen bar sahibi H.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay

Konak ilçesi Alsancak semtindeki Bornova sokağında bulunan bir barın sahibi H.Y. (35) iddiaya göre barda çalışan Mustafa Demir'le (29) bilinmeyen bir nedenle tartışmış, ardından Demir'i darbetti.

Darp sonucu ağır yaralan Demir, 112 Acil sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Kaynak: AA