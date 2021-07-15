İzmir'de banliyö hattındaki yenileme çalışmaları sürüyor
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İzmir'de banliyö hattındaki yenileme çalışmaları sürüyor

İzmir'de banliyö hattındaki yenileme çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'de Çiğli ile Halkapınar arasındaki banliyö hattında ray yenileme çalışması yürütülüyor.

İzmir'de Çiğli ile Halkapınar arasındaki banliyö hattında ray yenileme çalışması yürütülüyor.

TCDD tarafından 5 Temmuz'da başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında 70 personel, günde yaklaşık 300 metre ilerleyerek ray, travers ve bağlantı ekipmanlarını değiştiriyor.

Vatandaşlar için daha konforlu ve güvenli bir yolculuk sağlayacak yenileme çalışmalarının 15 Eylül'de tamamlanması bekleniyor.

Çalışmalarda yol yenileme amiri olarak görev yapan Uğur Şahin, 2 bin 161 metre yolun yenilendiğini, 15 Eylül tarihine kadar ise yaklaşık 17 bin 400 metre yolun yenilenmesini hedeflediklerini söyledi.

Yenileme çalışmalarının son teknoloji malzemeler kullanılarak yapıldığını aktaran Şahin, kullanılan eski ray ve traverslerin günümüz teknolojisine uygun ve daha dayanıklı olacak şekilde değiştirildiğini aktardı.

Şahin, "Güvenli ve konforlu bir seyahat sağlanması açısından yaptığımız çalışmaların önem arz ettiğini düşünmekteyiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hattı 23.00'te trafiğe kapatarak sabah 5.30'a kadar çalışıyoruz. Bu saatte vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı bir şekilde trafiğe açılmış oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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