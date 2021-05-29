İzmir'de, bankta oturan kişiyi 'para' vermediği için boynundan yaraladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de, bankta oturan kişiyi 'para' vermediği için boynundan yaraladılar

İzmir'de, bankta oturan kişiyi 'para' vermediği için boynundan yaraladılar
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, 2 kişi, bankta oturan Ahmet Aldemir'e (66) kendilerine para vermediği gerekçesiyle, saldırdı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 2 kişi, bankta oturan Ahmet Aldemir'e (66) kendilerine para vermediği gerekçesiyle, saldırdı. Aldemir boynuna aldığı cam parçasıyla ağır yaralanırken, yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kültürpark Fuar içerisinde meydana geldi. Ahmet Aldemir'den, fuar içerisindeki bir bankta oturduğu sırada, iddiaya göre yanına gelen G.B. (52) ve E.C. (44), para istedi. İddiaya göre, Aldemir'in parası olmadığını söylemesi üzerine, G.B. ve E.C. tepki gösterdi. Yaşanan sözlü tartışmada, E.C., cam parçası ile Aldemir'e saldırdı. Aldemir, E.C.'ye karşı koymaya çalıştığı sırada, boynundan yaralandı. Aldemir kanlar içerisinde yığılırken, şüpheliler ise hızla olay yerinden kaçtı. Aldemir'in yardım çığlıkları üzerine vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet Aldemir'i Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Aldemir'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay sonrası kaçan E.C. ve G.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.


İzmir'de, bankta oturan kişiyi 'para' vermediği için boynundan yaraladılar
İzmir'de, bankta oturan kişiyi 'para' vermediği için boynundan yaraladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı
Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı
Uludağ'dan şehre ayı indi iddiası ortalığı karıştırdı, vatandaşlar sokağa döküldü
Uludağ'dan şehre ayı indi iddiası ortalığı karıştırdı, vatandaşlar sokağa döküldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Hasan Polatkan Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Burak Sergen İlker Kaleli Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir Merih Demiral Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de, bankta oturan kişiyi 'para' vermediği için boynundan yaraladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 03:21:18. #1.13#

title