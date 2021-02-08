İzmir'de bankanın cam kapısı taşla kırıldı

İZMİR'in Buca ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, bir bankanın kapı camını taş atarak, kırdı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, bir bankanın kapı camını taş atarak, kırdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, saat 07.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi'ndeki bir ATM'den para çeken vatandaşlar, bankanın kapı camının kırık olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede bankanın giriş kapısındaki camın, taşla kırıldığını, içeri giren taşın güvenlik kamerasınca görüntülendiğini belirledi.

Polis ekipleri, alarm sisteminin devreye girmediğini, kapının açılmadığını ve içeri girilmediğini tespit etti. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, kapıda asılı olan Türk bayrağı dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK