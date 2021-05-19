İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI
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İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bornova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için gerçekleştirilen bandolu kutlama ilgi çekti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için gerçekleştirilen bandolu kutlama ilgi çekti. Yine gün için gerçekleştirilen kano yarışları ise kutlamalara renk kattı.

Bornova Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılı 'Bornova Bandosu' eşliğinde sokak sokak gezilerek kutlandı. Bandoyu gören vatandaşlar, marşlara ve şarkılara evlerinin balkonlarından, işyerlerinden ve araçlarından eşlik etti. Belediye bandosu, mahalleleri tek tek gezerek çaldığı marşlarla balkonlarına çıkan vatandaşları selamladı. Öte yandan vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Bandoyu gören çocuklar da büyük bir heyecan yaşarken o anlar cep telefonlarından çekilen video ve fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Kano Federasyonu'nun desteğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen kano yarışları ise Mavişehir Balıkçı Barınağı'nın önünde yapıldı. Mavi sularda, minikler, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen yarış organizasyonu büyük ilgi gördü. İzmir'den 28 sporcunun katıldığı yarışları ailelerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da keyifle izledi ve bol bol fotoğraf çekti. İlk yarış startı verilen minikler, kürek yardımıyla suyun akışını sağlarken büyük heyecan yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren ve renkli görüntülere sahne olan organizasyon sonunda, dereceye girenlere ödül töreni düzenlendi.

İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI
İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI
İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI
İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI
İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI
İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI
İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI
İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI
İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI
İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI
İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI
İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI
İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI
İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI
İZMİR'DE BANDOLU VE KANO YARIŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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