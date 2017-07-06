İzmir'de Balkondan Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, katlanır cam taktığı 3. kattaki dairenin balkonundan düşen işçi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 306. Sokak'taki bir binanın 3'üncü katında balkona katlanır cam takan Erol Gülbahçe (40) dengesini kaybederek düştü.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gülbahçe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



İncelemenin ardından Gülbahçe'nin cenazesi, Aliağa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Gülbahçe'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu, eşi ve çocuklarının Ramazan Bayramı tatili için Yozgat'a gittiği öğrenildi.