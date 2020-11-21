İzmir'de balkon düşen kadın hayatını kaybetti
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İzmir'de balkon düşen kadın hayatını kaybetti

21.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:06
İzmir'de balkon düşen kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde birinci kattaki evinin balkonundan düşen 76 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde birinci kattaki evinin balkonundan düşen 76 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan H.H, dengesini kaybedip balkondan düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde H.H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

H.H'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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