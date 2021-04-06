İzmir'de balıkçı oltasına 'ceset' takıldı
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İzmir'de balıkçı oltasına 'ceset' takıldı

İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de balıkçı oltasına 'ceset' takıldı İzmir'de denizden bir erkeğe ait ceset çıkartıldı İzmir'in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkartıldı.

İzmir'de balıkçı oltasına 'ceset' takıldı

İzmir'de denizden bir erkeğe ait ceset çıkartıldı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkartıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 09.00 sıralarında Göztepe Sahili Yelkenli İskele mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sahilde balık tutan bir vatandaş, oltasına gelen ağır bir cisim olduğunu fark etti. Daha sonra oltasına ceset takıldığını fark eden vatandaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri geldi. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkartılan kişinin sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmadı

Öte yandan yapılan incelemede 40'lı yaşlarda olduğu düşünülen ve bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi. Ceset, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması ve kimlik belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de balıkçı oltasına 'ceset' takıldı
İzmir'de balıkçı oltasına 'ceset' takıldı
İzmir'de balıkçı oltasına 'ceset' takıldı
İzmir'de balıkçı oltasına 'ceset' takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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