İzmir'de bahçeden 22 çuval zeytin çalan şüpheli yakalandı
Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, bahçeden zeytin çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, bahçeden zeytin çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'ndeki A.A'nın bahçesinden 22 çuval zeytin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren İ.G'yi yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramada da zeytin taneleri bulundu.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.