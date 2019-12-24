İzmir'de bahçeden 22 çuval zeytin çalan şüpheli yakalandı
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İzmir'de bahçeden 22 çuval zeytin çalan şüpheli yakalandı

Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, bahçeden zeytin çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

24.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:02
İzmir'de bahçeden 22 çuval zeytin çalan şüpheli yakalandı

ilçesinde bir kişi, bahçeden zeytin çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, ilçede 85. Yıl 'ndeki A.A'nın bahçesinden 22 çuval zeytin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren İ.G'yi yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramada da zeytin taneleri bulundu.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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