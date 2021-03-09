İzmir'de bağımlılıkla mücadele için kamu ve sivil toplum buluşması
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İzmir'de bağımlılıkla mücadele için kamu ve sivil toplum buluşması

09.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:19
İzmir'de bağımlılıkla mücadele için kamu ve sivil toplum buluşması

İzmir'de resmi kurumlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede yol haritası belirlemek için bir araya geldiği bildirildi.

İzmir'de resmi kurumlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede yol haritası belirlemek için bir araya geldiği bildirildi.

İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Burhanettin Kansızoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve İzmir Demokrasi Üniversitesi temsilcilerinin katılımıyla dernek çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunduklarını kaydetti.

Kansızoğlu, derneğin 2017 yılından bu yana hizmet verdiğine işaret ederek, "Sahada uzun yıllardır olmanın getirdiği birikim ve tecrübeyle bağımlı çocuklarımıza, gençlerimize dokunuyor, onları hayata kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla stratejik bir eylem planı hazırladıklarını aktaran Kansızoğlu, plan çerçevesinde İzmir'i karış karış gezerek farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kansızoğlu, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin tek taraflı sürdürülemeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tıpkı bir zincirin halkaları gibi birlikte durduğumuzda geleceğimiz olan evlatlarımızı daha sağlıklı, daha başarılı ve hayatın içinde daha çok katılacakları bir yaşam alanı bekliyor. Bizler, kalbimizi, derneğimizi, imkanlarımızı, bilgi ve tecrübelerimizi ama en önemlisi de sevgimizi bu kardeşlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine açtık. Bundan sonra çok daha farkındalık yaratan ortak ve daha etkili projelerle bir araya geleceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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