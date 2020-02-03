İzmir'de bağ evinden hırsızlığa tutuklama
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İzmir'de bağ evinden hırsızlığa tutuklama

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bağ evinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

03.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:05
İzmir'de bağ evinden hırsızlığa tutuklama

'in ilçesinde bağ evinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Payamlı Mahallesi'nde A.Ş'ye ait bağ evinde yaşanan hırsızlık olayı üzerine mahalledeki güvenlik kameralarından şüphelilerin E.Ç. ve E.F. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden E.Ç. jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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