İzmir'de bağ evinde 124 sığınmacı yakalandı
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İzmir'de bağ evinde 124 sığınmacı yakalandı

22.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:58
İzmir'de bağ evinde 124 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bağ evinde gizlenen 124 sığınmacı yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bağ evinde gizlenen 124 sığınmacı yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakızlar Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sığınmacıların saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreste aralarında çocukların da bulunduğu 51'i Suriye, 57'si Irak, 12'si İran ve 4'ü de Afgan uyruklu 124 sığınmacı yakalandı.

Organizatör olduğu tespit edilen Irak uyruklu Y.E.A, B.E.A. ve A.E.A. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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