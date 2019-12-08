İzmir'de bacalar nostalji için tütüyor

08.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:29

İzmir'de doğal gaz kullanımının artmasıyla beraber eski günlerin özlemini duyan vatandaşlar, çareyi nostaljik fırınlı ve şömine tarzı sobalarda buldu. Soba ve sac ürünleri satıcısı Mehmet Akif Özyağcı, 39 yıldır bu işi yaptığını, İzmir'de kışın geç gelmesiyle beraber soba satışlarına talebin azalacağını düşündüğünü ama geçen senelere göre soba satışlarının daha fazla olduğunu söyledi.



İzmir'de doğal gaz abonesi 2018 yılında 742 bin 646 iken, 2019 yılında abone sayısı Aralık ayı itibarıyla 819 bin 78'e ulaştı. Bu oranların yıl sonunda değişebileceği belirtilirken, doğal gaz kullanım oranının artması soba satıcılarını ise etkilemedi. Evlerde doğal gaz kullanarak ısınan İzmirliler, geçmişe olan özlemlerini nostaljik fırınlı ve şömineli sobalarla giderdi. Konak ilçesi Basmane'de havaların soğumasıyla beraber fiyatları 200 TL ile 3 bin TL arasında değişen soba satışlarındaki yoğunluk yüzleri güldürdü. Vatandaşlar, sobaların ihtiyaçtan ziyade eski günlere özlem duydukları için almaya başladıklarını söylediler.



"Eski günleri yaşamak istiyorlar, şömine tarzı sobalar revaçta"



Soba ve sac ürünleri satışı yapan 46 yaşındaki Mehmet Akif Yağcı, doğal gaz kullanan vatandaşların eski günleri yaşamak için özellikle kuzineli ve şömine tarzı soba aldıklarını belirterek, "39 yıldır bu işi yapıyoruz. Soba satışları havaların soğumasıyla hareketlendi, bu aralar iyi. Genellikle şömine tarzı sobalarımız revaçta gidiyor. Ondan sonra kuzine tarzı sobalar, fırınlı. Doğal gaz yakan vatandaşlar da geliyor. Özellikle doğal gaz yakıp ondan sonra nostalji olsun diye balkonun köşesine camekan yapıp ben eski günleri yaşamak ve sobada ısınmak istiyorum diyorlar. Üstünde kestane yapıp, yemeğini, böreğini, çöreğini yapıp eski günleri yaşamak isteyen vatandaşlarımız da geliyor" diye konuştu.



"Doğal gaz geldi etkileniriz dedik ama soba satışımız arttı"



Geçen seneye nazaran bu sene soba satışlarının daha fazla olduğunu ve duruma şaşırdıklarını söyleyen Yağcı, "Doğal gaz geldi biz etkileneceğiz diye düşündük; biraz çekiniyorduk açıkçası. Özellikle fırınlı sobalarda aynı zamanda böreğini çöreğini yapıyor vatandaşımız hem ısınıyor. En çok sattığımız soba fırınlı sobalar. Bu aralar şömine tarzı sobalar yazlık evleri olanlara en çok sattığımız sobalar oldu. Kışın İzmir'e geç gelmesine nazaran soba satışlarımızda artış var" dedi.



Zehirlenmelere karşı önemli tavsiyeler



Soba kullanımı konusunda vatandaşları uyaran ve önerilerde de bulunan Yağcı, şunları söyledi:



"Şimdi herkesin, vatandaşın, bizim de en çok çekindiğimiz soba yakarken zehirlenme olayı. Soba yakarken bilhassa gece yanan sobanın içine kömürü atıp vatandaşımız uyuyor. Sabaha kadar yansın, sıcak kalsın diye. Dikkat edecekleri önemli bir konu. Kömür atıldığı zaman kömürün tutuşması lazım. Kömür yanacak içinde. Kömür yandıktan sonra vatandaşımız görecek kızardığını. Kömür kızdıktan sonra yatıp uyuyabilir. Karbonmonoksit gazı dediğimiz özellikli lodoslu havalarda tepme yapar. Tepme yaptığı zamanlar da bildiğiniz gibi sızma yapar. O gaz zehirleyen gazdır. En çok dikkat edeceğimiz konu bu. Kömürü atıyor, yanmasını ve tutuşmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra bir tehlike ve sıkıntı kalmaz. En çok korktuğumuz olay bu. Yani vatandaşın buna dikkat etmesi lazım."



"Doğal gaz yakıyorum ama nostalji yapmak için soba almaya geldim"



Eski günleri hatırlamak için soba almaya geldiğini belirten 72 yaşındaki Şaban Bal, "Soba almaya geldim eskiyi yad etmeye. Doğal gaz yakıyorum ama nostalji yapmak için soba almaya geldim. Doğal gaz el yakıyor. Kestane ve yemek yapmak için çok güzel. Eskiden sobalar vardı, güzeldi. Şimdi nostalji yaşamak istiyorum" diye konuştu.



58 yaşındaki Ramazan Karşıyakalı ise, "Sobanın yerini hiçbir şey tutmaz. Kestane kızart, yemeğini ısıt, her türlü faydası var. İnsanın ilikleri ısınıyor. Kısaca sobanın yerini hiçbir şey tutmuyor. Soba hem de sağlıklı" dedi.



62 yaşındaki kafe sahibi Zülfikar Özdağlan da, "Nostalji olarak aldık bunu. Kafemizde klimamızda var ama görüntü olarak daha güzel görünsün istiyoruz. Zaten nostalji olarak görüyoruz. Onun için hoşumuza gidiyor, insanların da hoşuna gidiyor. Gelip etrafında ısınıp, ne güzel sıcak hava diyorlar. Onun için sobayı kullanıyoruz. İkinci bir soba daha sipariş verdik gelecek, onu da kapı girişine koyacağız. İnsanlar görsün, daha bir hoşlarına gitsin istiyoruz. Soba sevenler çok, bunun sıcaklığı farklı bir şey. Hem sağlıklı içeriyi ısıtıyor. Duvarı ısıtır. Klimanın sıcaklığı hemen gider. İçeride kalıcı bir hava kalıyor. O yüzden bunu tercih ettik. Hem görüntü hem sıcaklık, ikisi bir arada götürüyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA