İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Bornova ilçesinde, bacaklarından tabancayla vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
04.06.2020 23:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:35
İzmir'in Bornova ilçesinde, bacaklarından tabancayla vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çamdibi Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıya 64 ABF 427 plakalı otomobille gelen iki kişi, silahla bacaklarından vurulduklarını belirterek çalışanlardan yardım istedi.
Çalışanların haber vermesi üzerine iş yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA