Aynı gece 3 araç çalan 2 zanlı tutuklandı
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Aynı gece 3 araç çalan 2 zanlı tutuklandı

30.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:27

İzmir'in Konak ilçesinde bir gecede 3 aracı çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir gecede 3 aracı çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eşrefpaşa semtinde aynı gece 2 otomobil ile 1 kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi üzerine harekete geçerek T.P. ve AA'yı ikametlerinde yakaladı.

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Şüphelilerin önce park halindeki 35 APU 246 plakalı otomobili çaldığı, aracın aküsünün bitmesi üzerine tamir etmeye çalıştıkları ancak başarısız olunca bir başka sokaktaki kamyoneti çaldıkları belirlendi.

Kamyonetin bir süre sonra yakıtının tükenmesi üzerine bu kez park halindeki 45 HC 2091 plakalı otomobili çaldıkları ortaya çıkan zanlıların, üçüncü araçla da gezmeye devam ettiği ancak aracın yakıtının bittiğini fark edince bir akaryakıt istasyonuna gittikleri, yakıtı doldurulan araç çalışmayınca da bir süre ittikleri tespit edildi.

Emniyetteki ifadelerinde arkadaş olduklarını belirten şüphelilerin, araçları gezmek için çaldıklarını söylediği ve "Macera olsun diye yaptık, pişmanız" dedikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan araçların çalınma anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde araçların çalınması ile şüphelilerin aküsü biten otomobilin kaputunu açarak aracı tamir etmeye çalışması yer alıyor.

Aynı gece 3 araç çalan 2 zanlı tutuklandı
Aynı gece 3 araç çalan 2 zanlı tutuklandı
Aynı gece 3 araç çalan 2 zanlı tutuklandı
Aynı gece 3 araç çalan 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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