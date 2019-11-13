İzmir'de aynı aileden 4 kişi katledildi
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İzmir'de aynı aileden 4 kişi katledildi

İzmir'in Kiraz ilçesinde, aynı aileden 1'i kadın 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

13.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:45
İzmir'de aynı aileden 4 kişi katledildi

'in ilçesinde, aynı aileden 1'i kadın 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, Kiraz ilçesi Çayağazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Olaya ilişkin ölen kişilerin akrabaları olduğu belirtilen M.A. (35) jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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