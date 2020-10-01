İzmir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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İzmir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

01.10.2020 04:03 | Son Güncelleme: 01.10.2020 04:31

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücü ağır yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Caddesi üzerinde, Çağla K. (31) yönetimindeki 39 TS 852 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın etkisiyle direkte hasar meydana gelirken sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
İzmir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
İzmir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
İzmir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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